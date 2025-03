Brand Usa: 2026 anno boom per gli Stati Uniti, grandi anniversari

Milano, 25 mar. (askanews) – “L’Italia è al nono posto in termini di arrivi negli Stati Uniti. È un mercato davvero importante per noi con 1,1 milioni di visitatori all’anno. Si prevede che tale numero continuerà a crescere. Abbiamo avuto un balzo del 15% l’anno scorso e speriamo di fare tutto il possibile per incoraggiare più visite dall’Italia agli Stati Uniti”.

A parlare ad askanews è Chris Heywood, Senior Vice President, Public Relations & Chief Communications Officer di Brand Usa, a Milano per la presentazione delle molteplici novità che gli Stati Uniti d’America offrono ai turisti.

Ci racconta di una maggiore capacità di collegamenti aerei e tanti, davvero tanti motivi per attraversare l’oceano nei prossimi mesi e provare tutto ciò che gli Usa hanno da offrire.

“Sì. Beh, il 2026 sarà un anno importante perché abbiamo grandi eventi in arrivo e attireremo davvero un pubblico globale, compresi i visitatori italiani. Ciò include la Coppa del Mondo FIFA del 2026. E anche la celebrazione del 250° compleanno degli Stati Uniti d’America. E abbiamo anche, ovviamente, il centenario della Route 66. Sono tutti ottimi motivi per cui le persone dovrebbero venirci a trovare. Ma pure nel 2025, avremo molte opportunità per i visitatori di vivere gli Stati Uniti, sia attraverso la Fifa Club World Cup che si terrà più avanti quest’anno. Una ragione potrebbe anche essere il World Pride a Washington, D.C., questo giugn. Quindi ci sono una miriade di motivi per cui diversi visitatori dovrebbero vivere i loro Stati Uniti e approfittare di ciò che abbiamo da offrire”.

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio Linda Verzani

Immagini askanews, Brand Usa, Internet