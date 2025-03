Brand Usa: scaldate i motori, la Route 66 compie 100 anni

Milano, 28 mar. (askanews) – Niente come la Route 66 racconta meglio uno dei principali valori degli Stati Uniti d’America: la libertà. Parola di Chris Heywood, senior vice president, public relations & chief communications officer di Brand Usa, in Italia per il Great Usa Road Trip, per molti un vero e proprio sogno ad occhi aperti ma rigorosamente “on the road”.

“Vogliamo incoraggiare i visitatori italiani a sperimentare più di quello che potrebbero già sapere degli Stati Uniti, ovvero le città più iconiche. Vogliamo che approfondiscano e vivano di più e scoprano la bellezza e la vivacità di tutti i 50 stati e dei nostri territori. Quindi questo è il nostro obiettivo, è davvero vogliamo incoraggiarli a vivere come gente del posto e a sperimentare di più in questi luoghi autentici negli Stati Uniti”, dice ad askanews.

In un evento a Milano in particolare è stata presentata la Route 66, la mitica strada più avventurosa e glamour al mondo: nel 2026 compirà 100 anni ma la polvere non ha affatto intaccato il suo grande fascino.

“La Route 66 offre l’opportunità di viaggiare attraverso otto stati degli Stati Uniti, partendo da Chicago, Illinois, e arrivando fino alla costa occidentale a Santa Monica, California; è l’opportunità di salire in macchina, di fermarti lungo il percorso, di provare un po’ di America, di fermarti nei motel lungo la strada, di… sai, apprezzare la cultura locale, di immergerti in un’esperienza veramente americana, e pensiamo che il centenario della Route 66 sarà un’ottima piattaforma per incoraggiare più visitatori italiani a mettersi in viaggio e provare tutto ciò che gli Stati Uniti hanno da offrire”.

Insomma un grande classico che porta lontano e offre una conoscenza profonda di quello che sono gli Stati Uniti d’America.