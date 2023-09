Brandizzo, dopo l’incidente ferroviario: i sindacati reagiscono

Il mondo sindacale reagisce all’orrenda tragedia dell’incidente ferroviario di Brandizzo, dove cinque operai, impegnati sulla linea ferroviaria convenzionale Torino-Milano, hanno tragicamente perso la vita a causa dell’investimento da parte di un treno in corsa ad alta velocità. Maurizio Landini, il segretario generale della Cgil, come riporta il sito di tg24.sky.it, ha espresso la sua indignazione e cordoglio, sottolineando che è giunto il momento di prendere misure concrete per fermare questa strage.

Brandizzo, dopo l’incidente ferroviario: gli scioperi e l’iniziativa per una nuova legge

Il sindacato Usb ha annunciato uno sciopero di 24 ore per tutti i lavoratori delle Ferrovie, che è iniziato alle 15:36 del 31 agosto. L’obiettivo principale dello sciopero è protestare contro quello che definiscono un continuo e criminale indebolimento delle protezioni sul lavoro. Il sindacato Usb ha evidenziato una storia di appalti, privatizzazioni, negligenza delle norme di sicurezza, aumento delle pressioni di lavoro e riduzione del personale come cause principali di questi incidenti.

Di fronte a questa tragedia, l’iniziativa che prevede la raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare che istituisca il reato di omicidio sul lavoro assume un’importanza ancora maggiore. Questa iniziativa prenderà vita in ogni regione d’Italia a partire dal 4 settembre.

La Commissione di garanzia sugli scioperi ha cercato di limitare la durata dello sciopero proclamato da Usb a quattro ore, ma il sindacato ha rifiutato questa richiesta, considerando la gravità dell’evento e l’orribile perdita di vite umane.

Anche i dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana responsabili della manutenzione delle infrastrutture hanno proclamato uno sciopero che coprirà le ultime quattro ore del turno del 31 agosto e del 1° settembre.

Altre organizzazioni sindacali, tra cui Cgil, Cisl e Uil di Vercelli, hanno annunciato uno sciopero territoriale di 8 ore per il 4 settembre, accompagnato da una manifestazione che partirà dalla zona di fronte alla stazione di Vercelli.

Nella stessa giornata, i lavoratori del settore edile e delle costruzioni, che lamentano il maggior numero di vittime sul lavoro, si fermeranno per 8 ore in tutto il Piemonte. Inoltre, Filt Cgil e UilTrasporti del Piemonte hanno proclamato uno sciopero regionale di 8 ore per tutti i trasporti del Piemonte, che non sono soggetti alla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.