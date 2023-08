Torre Pellice (To), 31 ago. (askanews) – “Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, aprendo il suo intervento al convegno su Spinelli a Torre Pellice, e ringraziando il sindaco per aver invitato a un minuto di silenzio per le vittime dell’incidente sul lavoro di questa notte a Brandizzo.