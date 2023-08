Brandizzo, Salvini: nomineremo anche una commissione d'inchiesta interna

Venezia, 31 ago. (askanews) – “Da stanotte stiamo seguendo un dramma. Innanzitutto la vicinanza umana alle famiglie delle vittime, perché morire di notte lungo un binario mentre si lavora non è ammissibile nel 2023. La Procura sta indagando. La norma già oggi prevede che non si possa lavorare sui binari se non c’è la certificazione che il traffico ferroviario è sospeso, chiuso. Spetta alla Magistratura capire perché quei ragazzi erano sui binari quando passava un treno, pare che sia stato un errore umano, poi non sta a me giudicare da parte di chi”.

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando dell’incidente di Brandizzo a margine della Mostra del Cinema di Venezia.

In ogni caso, ha concluso, “su questo voglio andare fino in fondo perché ci sono cinque famiglie che hanno perso cinque pilastri fondamentali. Quindi al di là dell’inchiesta della magistratura, che evidentemente è quella titolata a indagare, come ministero delle Infrastrutture anche io ho chiesto anche ai miei di lavorare per capire cosa non ha funzionato”. “Metteremo in piedi anche una commissione d’inchiesta interna” ha aggiunto.