Brandizzo, Salvini: "Responsabilità non potranno rimanere impunite"

Roma, 14 set. (askanews) – “Anche un solo morto sul lavoro è troppo: abbiamo il dovere di fare chiarezza (…). L’impegno comune, è ovvio ma è giusto ribadirlo, è che ogni responsabilità venga chiarita al più presto. Poi ovviamente i 5 operai non torneranno a casa dalle loro famiglie. Nulla restituirà i cari a queste famiglie. Le responsabilità che emergeranno non potranno evidentemente rimanere impunite”: lo ha affermato il ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, alla Camera per l’informativa urgente sull’incidente ferroviario che a Brandizzo (Torino) ha causato 5 morti il 30 agosto.