Brasile, 43enne morto mentre festeggia il compleanno per l’esplosione di un fusto di birra

La vittima è un uomo di 43 anni deceduto a causa dell’esplosione del fusto di birra: l’uomo non avrebbe ascoltato le direttive dell’azienda produttrice.

Una festa di compleanno è diventata presto una tragedia in Brasile: un fusto di birra è letteralmente esploso davanti al 43enne Gilson do Nascimento. L’uomo stata condividendo un momento di gioia, ma la serata si è conclusa nel peggiore dei modi.

Fusto di birra esplode in Brasile, festeggiato perde la vita

Gilson aveva scelto di acquistare il fusto per condividerlo con la sua famiglia nella città di Campo Bom. Il rubinetto non perfettamente funzionante avrebbe portato alla decisione di compiere una riparazione fai da te. L’eccesso di pressione, però, sarebbe stato fatale: l’esplosione non ha lasciato scampo all’uomo.

Fusto di birra esplode in Brasile, festeggiato perde la vita: voleva sistemarlo da solo

Sul posto è giunto il personale dei vigili del fuoco che ha scoperto gravi ferite all’altezza della testa: per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Una delle nipoti del 43enne ha raccontato di aver chiamato la ditta di noleggio dei fusti che avrebbe offerto istruzioni ben precise prima del loro arrivo. Il festeggiato avrebbe invece scelto di agire da solo, poi la tragedia.

Fusto di birra esplode in Brasile, festeggiato perde la vita: altri dettagli

La ditta che ha fornito il barilotto di birra respinge ogni tipo di accusa, spiegando che aveva comunicato all’uomo di non toccare nulla prima del loro arrivo.

Il 43enne aveva di recente affrontato una malattia, con tanto di mesi trascorsi terapia intensiva.