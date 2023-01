Brasile: assalto edifici governativi, presentata accusa contro 39 persone

Brasilia, 17 gen.

(Adnkronos) – L'ufficio del procuratore generale del Brasile ha presentato le sue prime accuse contro alcune delle migliaia di persone che secondo le autorità hanno preso d'assalto gli edifici governativi nel tentativo di ribaltare la sconfitta dell'ex presidente Jair Bolsonaro alle elezioni di ottobre.

I pubblici ministeri del gruppo recentemente formato per combattere gli atti antidemocratici hanno anche chiesto che i 39 imputati che avrebbero saccheggiato l'edificio del congresso brasiliano siano incarcerati come misura preventiva e che 40 milioni di reais (7,7 milioni di dollari) dei loro beni siano congelati per aiutare a coprire i danni.

Gli imputati sono stati accusati di associazione a delinquere armata, tentativo violento di sovvertire lo stato di diritto democratico, messa in scena di un colpo di stato e danneggiamento di beni pubblici, ha affermato l'ufficio del procuratore generale.

Più di mille persone sono state arrestate il giorno della rivolta dell'8 gennaio, che presentava forti somiglianze con le rivolte del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti da parte di folle che volevano ribaltare la sconfitta dell'ex presidente Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2020.

I rivoltosi che hanno fatto irruzione nel palazzo del congresso brasiliano, nel palazzo presidenziale e nella corte suprema della capitale, Brasilia, hanno cercato di far intervenire le forze armate e ribaltare la sconfitta di Bolsonaro a favore del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.