Brasile, bagno di folla per Bolsonaro all'Agrishow a San Paolo

Ribeirao Preto (Brasile), 2 mag. (askanews) – Bagno di folla per l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro all’inaugurazione informale dell’Agrishow, importante fiera dell’agro-industria nello Stato di San Paolo. È il primo viaggio nel Paese da quando Bolsonaro è rientrato dagli Stati Uniti, dove ha promesso di fare strenua opposizione all’attuale presidente Lula da Silva.

“Questo evento è dedicato all’agro-industria. E di cosa ha bisogno l’agro-industria? Ha bisogno di uomini politici che non mettano i bastoni tra le ruote. Ed è ciò che ho fatto durante il mio mandato, con i miei ministri”.

“Dovete sapere che ci sono 400 petizioni per la creazione di riserve autoctone e circa 3.500 petizioni per la creazione di nuove zone per i discendenti di persone ridotte in schiavitù – ha ricordato Bolsonaro – E questo ‘tipo’ – ha detto riferendosi a Lula – ha recentemente dichiarato che farà tutto ciò che è in suo potere per rispondere alle aspirazioni di queste comunità. Beh, noi sappiamo che se il 10% di queste petizioni diventeranno realtà, dove andrà la nostra agro-industria?”.

Accanto a lui anche il governatore dello Stato di San Paolo, Tarcisio de Freitas, che durante l’incontro ha detto: “Vorrei iniziare con il saluto, non potrei fare altrimenti, al nostro presidente Jair Bolsonaro”.