Brasile, ciclone uccide 13 persone: dispersi vicino a Porto Alegre

Roma, 19 giu. (askanews) – Strade che sembrano fiumi, completamente allagate, a Novo Hamburgo, dopo che un ciclone si è abbattuto sul Brasile meridionale, uccidendo almeno 13 persone e costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie case.

Secondo le autorità ci sono almeno quattro dispersi dopo le violente tempeste che hanno colpito lo stato di Rio Grande do Sul. Le persone sono state soccorse e portate in salvo in barca, altre sono state sfollate in elicottero.

Le piogge ininterrotte e i venti violenti che si sono abbattuti per due giorni hanno causato danni in decine di comuni dello Stato, anche a Porto Alegre. I dispersi sono tutti nella città più colpita di Caraa, sulla costa, a 90 km dalla capitale.