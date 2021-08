Brasile, consegna a domicilio da incubo: Ferrari SF90 da oltre un milione di euro cade dal camion

Brasile, la consegna a domicilio di una Ferrari SF90 da oltre un milione di euro si è trasformata in un incubo quando l’auto è caduta dal camion.

In Brasile, si è verificato un incidente durante la consegna a domicilio di una Ferrari SF90. L’auto, dal valore di oltre un milione di euro, è improvvisamente caduta da un camion, cadendo bruscamente sull’asfalto.

Brasile, consegna a domicilio da incubo: Ferrari SF90 cade dal camion

In occasione della consegna a domicilio di una Ferrari SF90, la vettura super sportiva è improvvisamente caduta dal camion che la stava trasportando, finendo violentemente sull’asfalto. La piattaforma del mezzo pesante adibito al trasporto dell’auto dal valore di oltre un milione di euro, infatti, ha ceduto causando l’incidente.

L’episodio, avvenuto in Brasile, avrebbe potuto generare conseguenze economiche ingenti e devastanti ma, fortunatamente, si è concluso nel migliore dei modi e si è tradotto soltanto in un brutto spavento.

Dopo aver verificato che non fosse presente alcun tipo di danno, quindi, la Ferrari SF90 è stata consegnata al suo legittimo proprietario.

Brasile, consegna a domicilio da incubo: caduta Ferrari SF90, il video virale

La maldestra consegna della Ferrari SF90 segnalata in Brasile è stata filmata e più volte condivisa sui social media, diventando rapidamente virale.

In particolare, il video dell’incidente è stato postato proprio dal proprietario della vettura, il noto uomo d’affari João Adibe Marques.

La clip mostra i tecnici intenti a estrarre l’auto gialla dal camion quando la sponda idraulica sulla quale poggiavano le quattro ruote della Ferrari cedere e provocare la caduta della vettura di Maranello.

Postando il video sul suo profilo Instagram, João Adibe Marques ha scritto ironicamente la seguente didascalia: “Così bella, sembra caduta dal cielo”.

Brasile, consegna a domicilio da incubo: nessun danno per la Ferrari SF90

Nel momento in cui il montacarichi del camion è venuta meno, la Ferrari SF90 ha fatto un salto di circa un metro che ha indubbiamente messo a dura prova le sospensioni della supercar di Maranello.

Come già accennato, tuttavia, la vettura supersportiva non ha subito alcun danno e, di conseguenza, il fattorino impiegato presso una concessionaria locale della Ferrari che ha evaso l’ordine del noto uomo d’affari brasiliano non subirà alcun tipo di ripercussioni circa lo spiacevole e rischioso evento.

La Ferrari SF90 non è soltanto una macchina extralusso e supersportiva ma rappresenta anche la prima Ferrari di gamma rilasciata in commercio con una motorizzazione ibrida di tipo PHEV.