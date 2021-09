Brasile, decine di migliaia di pro-Bolsonaro riempiono San Paolo

Roma, 8 set. (askanews) – Decine di migliaia di manifestanti sono scesi nelle strade di San Paolo nel Giorno dell’Indipendenza del Brasile dal Portogallo per esprimere sostegno al presidente Jair Bolsonaro. Nelle immagini di France Presse, una folla smisurata riempie l’Avenida Paulista e saluta l’arrivo dell’elicottero del presidente conservatore.

“Il vostro sostegno è indispensabile perché vada avanti. Voglio dire a quelli che vogliono rendermi ineleggibile a Brasilia: ‘solo Dio mi caccerà da qui'”, ha affermato tra gli applausi della folla.

A Brasilia, in mattinata aveva detto ai suoi sostenitori che una “nuova storia” sta per essere scritta in Brasile.

Molte anche le contro-manifestazioni che si sono svolte contro il presidente, sia a Rio de Janeiro che nella capitale brasiliana.

I sondaggi danno il presidente di estrema destra, in carica dal 1 gennaio 2019, dietro allo sfidante, l’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva alle elezioni in programma nell’ottobre 2022.

La popolarità di Bolsonaro è attualmente in calo, tra disoccupazione e inflazione in aumento e in seguito a diverse inchieste aperte nei suoi confronti su richiesta della Corte Suprema.