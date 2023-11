Brasile: "Deforestazione in Amazzonia giù del 22% in un anno"

Brasile: "Deforestazione in Amazzonia giù del 22% in un anno"

Roma, 10 nov. (askanews) – La ministra per l’Ambiente del Brasile, Marina Silva, ha annunciato in conferenza stampa a Brasilia che la deforestazione dell’Amazzonia brasiliana è calata del 22% in un anno da luglio, mentre il governo del Presidente Lula da Silva lotta per contrastare la distruzione della più vasta foresta pluviale al mondo.

“Ciò che abbiamo raggiunto è il 22% di riduzione della deforestazione”, ha annunciato.

“Ora, non è come era 20 anni fa, quando avevamo una combinazione di narcotraffico, traffico d’armi, accaparramento della terra, pesca illegale, attività estrattive illegali e una abbondanza di criminalità, dopo avere smantellato completamente la struttura della governance ambientale”, ha aggiunto Silva, accusando anche il precedente governo Bolsonaro.