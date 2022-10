Brasile: Fratoianni, 'bentornato Presidente Lula'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – "Oggi è un buon giorno per il Brasile e per la democrazia. Bentornato Presidente Lula, adesso puoi riprendere da dove avevi interrotto sulla via della giustizia sociale e ambientale.” Lo scrive sui social il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Si chiude la drammatica parentesi della presidenza Bolsonaro -prosegue il leader di Si- il sovranista negazionista ha portato il Brasile indietro di decenni. Da oggi il Brasile è di nuovo libero e può guardare al futuro con ottimismo. Viva Lula!”