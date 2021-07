Brasile, il presidente Bolsonaro ricoverato in ospedale

Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, è stato ricoverato in un ospedale militare: immediati i controlli per chiarire lo stato di salute.

Jair Bolsonaro, il presidente del Brasile, è stato colpito da un malore. Secondo alcune fonti locali avrebbe avuto dei forti dolori al livello dell’addome.

Malore per Jair Bolsonaro in Brasile

L’esponente politico si è sentito male durante la notte di mercoledì 14 luglio 2021.

L’uomo di 66 anni si trova ricoverato nell’ospedale militare di Brasilia. I medici citati da alcune fonti locali avrebbero parlato di un singhiozzo continuo che avrebbe allarmato il politico in Brasile. Il dolore sarebbe stato provocato probabilmente da alcuni farmaci presi dopo un intervento ai denti.

Malore per Jair Bolsonaro in Brasile, le novità

A causa del malore sono stati comunque annullati tutti gli impegni del presidente Bolsonaro.

A tal proposito media locali parlano di accertamenti in corso senza però scendere nei dettagli. Bolsonaro è stato vittima nel 2018, durante la campagna elettorale per le presidenziali, di un attacco da parte di una persona che lo ha accoltellato all’addome nella zona di Mina Gerais. Operato d’urgenza dopo le ferite riportate nella zona dell’intestino.

Malore per Jair Bolsonaro in Brasile, i dettagli

La televisione Globo ha dichiarato che il presidente verrà sottoposto ad una serie di accertamenti, senza specificare di quale natura.

Si prevede che, aggiungono le fonti ben informate citate dall’agenzia stampa Ansa, il presidente rimarrà sotto osservazione per le prossime 24/48 ore. Fonti governative hanno parlato di un uomo “animato che sta bene“: questo è quanto riportato da una nota del Palazzo Planalto inviata alla radio Cbn.

L’emittente ha parlato del presidente Bolsonaro giunto in ospedale intorno alle ore 5 del mattino a causa del malessere provocato dai farmaci presi dopo un intervento all’impianto dentale. I media hanno riferito che il presidente si è sentito male durante la notte, con forti dolori addominali, ed è stato portato in ospedale per analizzare la situazione e comprendere cosa fare.

Il presidente Jair Bolsonaro è stato ripreso mentre si concedeva qualche tuffo in un mare affollato di bagnanti negli scorsi mesi.

Questo il modo scelto per passare il Capodanno, in spiaggia, circondato dai suoi ammiratori e sostenitori, in barba a ogni misura di distanziamento sociale per evitare i contagi di Covid-19. Il politico non è nuovo a situazioni che hanno scatenato forti polemiche in tempo di pandemia.