Brasile, il presidente della COP30 incontra le comunità indigene

Brasilia, 11 apr. (askanews) – A Brasilia il presidente della COP30, André Correa do Lago, ha incontrato le comunità indigene di tutto il Sud America in occasione del loro raduno annuale nella capitale brasiliana.

“Credo che nessun presidente della COP abbia avuto il privilegio di essere circondato da persone come voi”, ha detto Correa do Lago rivolgendosi alle oltre 200 organizzazioni indigene presenti.

Presenti anche diversi ambientalisti da tutto il mondo: la richiesta unanime alla presidenza brasiliana della COP30 è stata per un maggior impegno nel porre fine ai combustibili fossili, in vista della conferenza sui cambiamenti climatici in programma a novembre in Brasile. Gli indigeni hanno esortato Correa do Lago a sostenere le richieste di “bloccare” i nuovi progetti di sfruttamento del petrolio e di “tagliare rapidamente, ordinatamente ed equamente” la produzione di idrocarburi a livello mondiale, principale causa del riscaldamento globale. Gli hanno anche consegnato una lettera, firmata da 180 organizzazioni, in cui si chiede “con urgenza che la COP30 rinnovi l’impegno globale e sostenga l’attuazione di una transizione energetica”.