Brasile, il presidente Jair Bolsonaro è ricoverato in ospedale per un malore

Il presidente brasiliano Bolsonaro ha accusato un malore ed è ricoverato in ospedale: annullata la sua presenza ad un evento del Partito Repubblicano.

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato in un ospedale militare di Brasilia dopo aver accusato un malore. Suo figlio Flavio, senatore, ha spiegato che il padre soffre ancora delle conseguenze dell’accoltellamento subito nel 2018 durante la campagna elettorale.

Bolsonaro ricoverato per un malore

L’uomo avrebbe dovuto presenziare ad un evento organizzato dal Partito Repubblicano ma poco prima si è sentito male ed è stato costretto ad annullare l’iniziativa per recarsi in ospedale. “Sono sicuro che il presidente stia bene, gli stanno solo facendo degli esami, ecco perché non è qui“, aveva spiegato il presidente del partito Marcos Pereira. La first lady Michelle Bolsonaro sarebbe stata presente alla cerimonia e, secondo alcuni media, avrebbe dichiarato che il suo marito stava “bene“.

Il ministro della Comunicazione Fabio Faria, dal canto suo, ha invece genericamente parlato di “malessere“.

Bolsonaro ricoverato per un malore: “Conseguenze dell’attentato”

Al momento non è infatti nota l’entità del malore, ma già a gennaio era stato ricoverato per un’occlusione intestinale sempre causata dall’attentato di quattro anni prima. “Le conseguenze del tentato omicidio continuano a causare problemi di salute a mio padre“, ha ribadito il figlio evidenziando che il male non ha mai vinto e non vincerà mai sul bene e chiedendo di pregare per suo padre.