Brasile, inizia l'insediamento di Lula: tra i primi atti la revoca di diversi decreti di Bolsonaro

Il presidente del Brasile Lula (all’anagrafe Luiz Inácio Lula da Silva) non ha giurato che poco più di 24 ore fa (1 gennaio 2023), eppure in questa nuova esperienza di Governo sono già arrivate alcune decisioni importanti che mirano ad essere una cesura con la precedente presidenza.

Uno dei primi atti del neopresidente brasiliano è stato quello di disporre la revoca di diversi decreti che erano stati firmati in precedenza da Jair Bolsonaro.

Lula revoca diversi decreti firmati da Bolsonaro: quali sono

Tra i decreti ritirati da Lula – riporta ANSA – c’è quello che aveva reso inattivo il Fondo Amazzonia, un provvedimento che mirava a sostenere attraverso degli stanziamenti aree profondamente danneggiate dal disboscamento illegale o ancora da una tipologia di agricoltura intensiva.

Non solo. Bolsonaro aveva anche agevolato la vendita di armi per cittadini comuni, estendendola per chi era già in possesso di autorizzazione (le cosiddette tessere Cac).

“La democrazia è la grande vincitrice”

Nel frattempo nella cerimonia del giuramento il presidente brasiliano ha dichiarato: “Se siamo qui, è grazie alla coscienza politica della società brasiliana […] la democrazia è la grande vincitrice”.

“Stiamo già lavorando per la ricostruzione del Brasile”, è quanto invece affermato in un tweet scritto all’indomani.