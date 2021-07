Brasile, morta l’influencer Júlia Hennessy Cayuela: aveva 22 anni

Una vita spezzata troppo presto quella della giovane Júlia Hennessy Cayuela, nota influencer brasiliana. Aveva solo 22 anni.

Una vita passata in viaggio raccontando le avventure percorse in sella ad una moto. Possiamo riassumere così il breve, ma intenso percorso di Júlia Hennessy Cayuela, nota influencer brasiliana deceduta a soli 22 anni a seguito di un incidente stradale in moto avvenuto lo scorso 15 luglio.

Con lei era presente anche il marito Daniel Cayuela, anche lui imprenditore digitale che è rimasto gravemente ferito e attualmente si troverebbe in terapia tensiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Júlia Hennessy Cayuela (@juliahennessy)

Brasile morta influencer, la strana premonizione

Ad attirare l’attenzione di questa drammatica vicenda una frase pubblicata su instagram pochi giorni prima di morire. La giovane Jùlia aveva infatti scritto delle parole che a tratti suonano inquietanti, quasi premonitori: “La vita è breve, siate folli – io, te, dio e la strada. I tuoi sogni sono i miei”. Proprio queste parole hanno portato un follower ad osservare: “Dalla frase che ha messo in quella foto, sembrava che sapesse che sarebbe morta”.

Ad avvalorare questa premonizione alcuni filmati precedenti la sua morte nel quale veniva mostrato un percorso tortuoso ricoperto di nebbia.

Brasile morta influencer, il tragico incidente

Non sarebbe ancora chiara la dinamica della vicenda. Stando a quanto documentato dalle stesse immagini pubblicate sui social la molta nebbia presente lungo le strade tortuose potrebbe essere stata una delle cause determinanti. La giovane a tal proposito ha dichiarato come le molte curve presenti lungo il tragitto le facessero venire la nausea.

La Polizia stradale federale ha inoltre fatto sapere tramite i media locali che le indagini sarebbero ancora in corso. Secondo prime indiscrezioni un camion avrebbe attraversato la strada, quando una coppia di ciclisti si sarebbe schiantata contro il mezzo.

Brasile morta influencer, la corsa contro il tempo in ospedale

Le condizioni della giovane influncer sono apparse fin da subito critiche, tanto che è stata trasportata in aereo presso l’ospedale della città di Paranà. Nonostante gli sforzi degli operatori e la corsa contro il tempo in ospedale, la 22enne è deceduta a causa di un attacco cardiaco. Si trova in condizioni critiche invece il marito Daniel con il quale era sposata da quattro anni. Rimasto gravemente ferito è stato operato alla spalla. L’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva.