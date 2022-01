Brasile, nuovo record di contagi Covid in un giorno: 132.254 casi in 24 ore

Il coronavirus torna a spaventare il Brasile con un nuovo record di contagi Covid in un giorno: sono stati registrati 132.254 casi in 24 ore

In Brasile si registra un nuovo record di contagi Covid in un giorno: 132.254 casi in 24 ore, con la variante Omicron che pare seguire le direttrici per cui, dopo l’Europa e gli Usa, i paesi da “attaccare” sono l’India ed il gigante sudamericano, già martoriati durante la seconda ondata.

Brasile, nuovo record di contagi ma per Jair Bolsonaro la Omicron era “la benvenuta”

Dopo il brutale attacco del virus nella primavera del 2021 al paese guidato da un Jair Blsonaro che aveva definito “la benvenuta” la variante Omicron perché a suo dire non faceva morti arriva il dato per cui proprio quelli sono in ascesa: 317 censiti in un giorno.

Il coronavirus si riaffaccia in Brasile, nuovo record di contagi e morti in aumento, ma siamo lontani dalla orribile primavera 2021

Dall’inizio della pandemia il Brasile, che ha una popolazione di oltre 210 milioni di persone, ha fatto registrare più di 23,2 milioni di contagi e in termini di decessi siamo ben lontani dai numeri agghiaccianti della primavera 2021, con 3000 morti quotidiani, ma l’allarme sale.

Il bollettino aggiornato sui decessi totali parla di 621.578 vittime.

Mentre si registra un nuovo record di contagi la campagna vaccinale in Brasile arriva agli under 12

E la campagna vaccinale? In Brasile circa il 70% della popolazione ha ricevuto due dosi di un vaccino anti-Covid e 25 milioni di persone hanno avuto la booster. Questa settimana sono iniziate nel Paese le somministrazioni ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.