Brasile, trovato un puma nei bagni di una scuola elementare

Roma, 26 mag. (askanews) – Curioso per un puma ritrovarsi nei bagni di una scuola elementare. La domanda è come ci sia arrivato; ad avvistarlo per primo un bambino di nove anni. E’ successo a Nova Lima, in Brasile, e i vigili del fuoco, che hanno girato le immagini, sono riusciti a tenere l’animale chiuso nella stanza evitando che fuggisse.

Lui ruggiva spaventato, prima di venire sedato dalle guardie ambientali e da un veterinario accorsi sul posto.

Più tardi, riferiscono le autorità, è stato liberato in natura.