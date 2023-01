Brasilia, Lula: i responsabili saranno identificati e puniti

Brasilia, 9 gen. (askanews) – “Tutti i terroristi responsabili per gli atti di terrorismo a Brasilia saranno identificati e puniti”: lo ha dichiarato il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, dopo l’assalto ai palazzi istituzionali di Brasilia da parte di un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro. “Queste persone, questi vandali, che potremmo chiamare fanatici nazisti, fanatici stalinisti, o meglio ancora, non stalinisti, ma fanatici fascisti, hanno fatto qualcosa di mai visto prima nella storia di questo Paese” ha detto annunciando poi di avere decretato l’intervento federale nel Distretto di Brasilia (DF) in seguito all’assalto dei sostenitori dell’ex presidente Bolsonaro ai palazzi di Parlamento, Corte Suprema e allo stesso palazzo presidenziale.