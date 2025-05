Bravehop Records al Capitol: Bennato Benedice l'Indie

Roma, 9 mag. – In un panorama musicale sempre più dominato dalle apparenze, c’è chi continua a scegliere la sostanza. È questo il caso della Bravehop Records, etichetta indipendente friulana, di Pordenone , fondata da Lucia Castellano e Tommie Odorico, che il 17 maggio 2025 porterà sul palco del Capitol di Pordenone una serata che unisce novità ed esperienza della scena indi lternative italiana.

Un appuntamento pensato per chi non si piega ai compromessi, per chi crede ancora che la musica debba scuotere, risvegliare e raccontare qualcosa di vero.

Un evento già benedetto da una leggenda della musica italiana come Edoardo Bennato, che ha voluto salutare così gli artisti in line-up:

“Ciao ragazzi e ragazzi, artisti del roster di Pordenone. Pordenone è stata sempre una città all’avanguardia nel campo musicale. Nel 1980 ci fu un movimento punk che si chiamava The Great Complotto. Erano dei pazzi scalmanati, come prescrive il punk. Io, proprio all’inizio, nel 1973, ho fatto dei pezzi punk d’istinto. Tipo, Ma che bella città, Affacciati affacciati e Salviamo il salvabile.

Il punk è un atteggiamento schizofrenico nei confronti di una società che si proclama assennata, previdente, e che invece è completamente schizofrenica. È un atteggiamento, e questo è il punk. E nel 1980 feci un brano con un gruppo punk di Bologna, i Gaznevada.

Si chiamava Uffa Uffa. Il titolo è già tutto un programma. Comunque il 17 maggio prossimo alla Capitol di Pordenone ci sarà un evento della Bravehop, tutti i nomi inglesi. Comunque, ciao ragazzi e ragazze.”

Parole che risuonano vere oggi come ieri. In un’epoca in cui il mainstream detta regole ferree, la Bravehop Records si muove in controtendenza, dando voce a chi ha qualcosa da dire, a chi coltiva un’attitudine innovativa nel senso più profondo: libertà d’espressione, ribellione, sincerità, spirito critico.

Sul palco del Capitol si alterneranno le voci e le sonorità di una nuova generazione musicale che ha scelto la via indipendente. Artisti che rifiutano l’omologazione e portano avanti una ricerca sonora e poetica autentica.

Si esibiranno gli artisti: Alessandro Zappulli, Take Death, Bisanzio, Luca Salmaso, FerryLife.

Un evento da non perdere per respirare la vera aria indie e alternative, la musica che sa ancora di palco, sudore e libertà.