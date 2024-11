Breivik in aula per chiedere la libertà condizionale

Milano, 21 nov. (askanews) – L’estremista di destra Anders Behring Breivik, autore del massacro che provocò 77 morti in Norvegia nel 2011, è comparso al tribunale di Tyristrand per l’ultimo giorno di un’udienza per chiedere una nuova liberazione condizionale, che molto probabilmente sarà rifiutata dal sistema giudiziario norvegese. Breivik ha tenuto in mano un foglio con le sue richieste, tenendo la mano destra tesa e restando in silenzio. Il suo avvocato difensore Oystein Storvik ha affermato di aver sostenuto che il regime carcerario del suo cliente era troppo rigido e non un “ambiente appropriato per la deradicalizzazione”.