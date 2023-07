Brenda Cuomo, 23enne scomparsa da Salerno, è stata ritrovata a Napoli, sana e salva. La giovane ha parlato di alcuni problemi al Tg3 Campania.

Brenda Cuomo, la 23enne scomparsa a Salerno e ritrovata a Napoli: “Ho sbagliato, dovevo chiedere aiuto”

Brenda Cuomo, 23 anni, è scomparsa venerdì da Capriglia di Pellezzano, in provincia di Salerno, ed è stata ritrovata sana e salva a Napoli. I motivi per cui si è allontanata sono ancora poco chiari. La giovane ha parlato al Tg3 Campania di alcuni problemi non precisati, che l’hanno spinta ad allontanarsi. “Mi sono cacciata in casini più grandi di me senza rendermene conto. Non ho chiesto aiuto nel momento giusto e non ho ricevuto consigli che invece mi sarebbero serviti” ha spiegato Brenda Cuomo. “Mi sono sentita di nuovo salva, ne avevo bisogno” ha spiegato quando le è stato chiesto cosa ha provato quando ha riabbracciato sua madre.

La scomparsa di Brenda Cuomo

La scomparsa di Brenda Cuomo è avvenuta venerdì 30 giugno. La madre è tornata a casa e non l’ha trovata. Il cellulare era rimasto nell’abitazione, ma l’auto della 23enne non c’era. I genitori hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri, che hanno iniziato a cercarla. Alcune ore dopo la scomparsa, la Renault Clio di Brenda è stata individuata a Napoli. Domenica 2 luglio la giovane è stata intercettata dalla polizia alla guida delle causa auto nel quartiere di Vasto.