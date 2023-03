Brendan Fraser, chi è: dall'incubo agli Oscar 2023

Brendan Fraser è uno dei protagonisti annunciati della Notte degli Oscar 2023 con il film The Whale. Una carriera ricca di successi e avvenimenti quella dell’attore originario di Indianapolis, che dopo una fase di grande popolarità ha fatto i conti con gravi problemi personali che lo hanno allontanato dalle scene.

Il successo

Nato a Indianapolis il 3 dicembre 1968, Brendan ottiene la doppia cittadinanza canadese (grazie all’origine dei suoi genitori) e statunitense. Si affaccia da giovanissimo al mondo del cinema, recitando al fianco di illustri colleghi come Adam Sandler e Matt Damon, il successo per Brendan Fraser arriva grazie al famoso film La mummia, nel 2019, ma anche con la pellicola Il re della Giungla. Prende parte a una cinquantina di pellicole in carriera, che lo portano a diventare uno degli attori più amati di Hollywood.

Brendan Fraser at Tunnel Nightclub, 1994 pic.twitter.com/dzi93dKvfW — ari (SCREAM VI era) 🔪 (@sailor__ari) March 8, 2023

La crisi

Fino al 2010 Brendan recita in svariate pellicole di successo, prima di entrare in una delle fasi più complesse della sua vita, che evidenzia anche i suoi cambiamenti fisici, con l’attore che si lascia andare dopo essere stato a lungo considerato un sex simbol. Piano piano si riaffaccia al grande pubblico, ma il vero grande ritorno arriva grazie al ruolo di Charlie in The Whale, in cui interpreta un professore universitario affetto da obesità estrema, che ha ormai compromesso in modo grave le sue funzioni vitali e la sua vita sociale, senza però perdere un ottimismo e la sua dolcezza. Proprio grazie alla magistrale interpretazione viene annunciata la sua candidatura agli Oscar 2023.

Le rivelazioni

Solamente nel 2018 Fraser ha trovato il coraggio di parlare pubblicamente delle molestie sessuali delle quali è stato accusato a inizio anni 2000 e dei suoi problemi di salute mentale, decidendo di riappropriarsi della propria immagine e della sua carriera con The Whale.