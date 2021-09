Milano, 16 set. (Adnkronos) – Un uomo di circa 28 anni di cui non si conosce ancora l'identità è stato aggredito in via Fratelli Folonari questa mattina a Brescia ed è stato ricoverato in codice rosso agli Spedali Civili. Ha riportato, spiega l'Areu, ferite multiple da coltello a testa, volto e arto superiore.

Con la polizia sono intervenuti automedica e ambulanza.