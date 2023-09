Brescia: alla fonte di Mompiano la festa delle luci di A2a, al via da domani 'Light is Life'

Milano, 30 set. (Adnkronos) – Si è svolta questa sera alla fonte di Mompiano, nel bresciano, l'anteprima di 'Dream. Una fonte che dà spettacolo', nuovo appuntamento di Light is Life. Festa delle Luci A2a. All'evento, che segue i successi del festival di febbraio che ha visto coinvolta anche la città di Bergamo e la manifestazione di luglio a Monte Isola, erano presenti la sindaca di Brescia Laura Castelletti, il vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia Emilio Del Bono e l'amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini.

A partire da domenica 1 ottobre e fino all’8 ottobre, la performance verrà replicata tutti i giorni negli orari di apertura, accogliendo gruppi di 20 persone ogni mezz’ora: il grande interesse suscitato dall’evento, annunciato nei giorni scorsi, ha esaurito in poco tempo i posti disponibili, prenotabili obbligatoriamente online. Gli spettatori di 'Dream' saranno i primi a sperimentare il nuovo percorso panoramico con vetrate realizzato da A2a, che permette una visione ancora più suggestiva e completa del bacino della fonte e che rimarrà in dotazione al sito anche successivamente, per il consueto programma di visite didattiche delle scuole.

'Dream' è un progetto artistico originale e inedito creato per A2a da Teatro Idra, che ha visto artisti di diverse discipline e di rilievo internazionale uniti per dare vita ad un’installazione contemporanea e di forte impatto emotivo, in cui la fonte e l’acqua diventano metafora della forza vitale. Attraverso le parole, la musica e la luce, lo spettatore viene condotto in un viaggio emotivo nel mondo dei sogni e a contatto con l’io più profondo. Del team fanno parte Daniele Milani, ideatore del progetto, autore e regista; Stefano Mazzanti, artista visivo e light designer; Mauro Montalbetti, compositore delle musiche e Debora Zuin, attrice.