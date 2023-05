Brescia: arrestato 45enne rapinatore seriale di supermercati

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - I carabinieri del Nor della compagnia di Verolanuova hanno dato esecuzione, presso la casa circondariale di Brescia, ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Brescia su richiesta della locale procura, nei confronti di un pregiudicato di 45 anni...

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – I carabinieri del Nor della compagnia di Verolanuova hanno dato esecuzione, presso la casa circondariale di Brescia, ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Brescia su richiesta della locale procura, nei confronti di un pregiudicato di 45 anni, ritenuto presunto responsabile di sei rapine a mano armata in danno di supermercati a varia insegna, ubicati nei comuni di Bassano Bresciano, Offlaga, Manerbio, Travagliato, Rovato e Bagnolo Mella oltre ad un settimo episodio, risalente al mese di gennaio, nel corso del quale è stato rapinato un cittadino nei pressi di un outlet in Franciacorta.

L'uomo, gravato da precedenti specifici e per violazioni in materia di stupefacenti, era da tempo senza fissa dimora ed aveva trovato ospitalità presso amici e conoscenti, in particolare in casa di una donna che stava scontando gli arresti domiciliari per violazione della normativa sugli stupefacenti, nel comune di Manerbio. Il modus operandi era sempre lo stesso, con uno scooter senza targa, un casco per travisare il volto e abbigliamento, ricorrenti in tutti gli episodi.

Nel corso delle attività d’indagine, i militari sono riusciti a localizzare il suo ultimo luogo di dimora e, a seguito di un ennesima rapina in un supermercato di Coccaglio, ad arrestarlo in flagranza lo scorso 27 aprile. La donna, già sottoposta alla detenzione domiciliare, è stata trasferita in carcere.