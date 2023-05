Brescia, bambina investita da un'auto davanti alla scuola: ricoverata in ospedale

Tragedia sfiorata in provincia di Brescia, dove una bambina di 9 anni viene investita da un’auto davanti alla scuola ed è stata ricoverata in ospedale. A Chiari la piccola stava attraversando la strada dopo la fine delle lezioni ed è stata centrata da una vettura. Dai media si apprende che appena è suonata la campanella la bambina in questione stava attraversando, secondo Brescia Today “pare sulle strisce”, per raggiungere i familiari.

Bambina investita da un’auto davanti alla scuola

Ad un certo punto e per cause che dovranno essere vagliate dalla polizia la piccola è stata investita da un’auto, guidata da una donna di 43 anni. Tutto è successo mercoledì 3 maggio, davanti alle scuole elementari di Chiari. Dopo l’urto violento è subito scattato l’allarme e sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze. Da quanto si apprende la vittima non ha perso i sensi ed ha ricevuto prima cure sul posto ad opera dei volontari di Rovato soccorso, per essere poi trasferita al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia.

Accorrono personale scolastico e 118

Pare che le condizioni della bambina non siano preoccupanti. Dal canto loro dirigente dell’istituto, insegnanti e personale scolastico sono accorsi sul luogo dell’incidente. La 43enne al volante dell’auto si è immediatamente fermata a prestare soccorso e la polizia locale ha avviato i rilievi.