Brescia, cade dalla bici e muore schiacciato da un autobus

Alessandro Cadei stava pedalando con la sua bicicletta da corsa sulla Strada provinciale 89, a Gorlago (Brescia) per una “tappa” tra il Sebino e il lago di Endine, quando è caduto improvvisamente ed è finito sotto ad un autobus.

Brescia, cade dalla bici e viene schiacciato da un autobus: morto 73enne

L’ex muratore Alessandro Cadei stava pedalando insieme ai suoi amici cicloamatori sulle strade nelle vicinanze di Brescia quando, mentre un autobus gli stava passando di fianco, ha perso il controllo della sua bicicletta ed è caduto a terra. L’autista del pullman, un 54enne di Palosco, non ha potuto evitarlo e lo ha investito. Il 73enne è rimasto schiacciato dalle ruote dell’autobus, in quel momento vuoto, davanti agli occhi sgomenti del resto della comitiva.

L’arrivo dei soccorsi: il decesso di Alessandro

Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza, oltre ad un elicottero dell’elisoccorso. I medici del 118 hanno provato in tutti i modi a rianimare il 73, ma per Alessandro Cadei ormai non c’era già più nulla da fare. L’uomo, vedovo da tanti anni, lascia nel dolore i figli Michela e Roberto.