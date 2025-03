Brescia capitale della sostenibilità con Futura Expo

Brescia, 7 mar. (askanews) – Porte aperte alla terza edizione di Futura Expo, l’evento dedicato all’economia green e alla transizione ambientale che fa di Brescia la capitale nazionale della sostenibilità. Nel centro fieristico Brixia Forum, fino a domenica 9 marzo, oltre 120 espositori e 150 ospiti attesi, con esperienze immersive, laboratori e giochi per appagare la propria voglia di futuro.

Grande attenzione alle famiglie e ai giovani, come sottolinea Roberto Saccone, presidente di Camera di Commercio di Brescia: “Quest’anno siamo alla terza edizione. Abbiamo come claim Voglia di futuro, in un momento in cui il futuro si presenta certamente difficile. Ma serve ancora una volta dimostrare l’impegno delel imprese su questi grandi temi rappresentati dalla sostenibilità, quindi dai temi ambientali e sociali. In questo momento le sfide sono tante e impegnative. Le aziende devono porsi come obiettivo un cambio del modello di business e a seguito di questa consapevolezza garantirsi quelle competenze che servono per gestire queste transizioni tecnologiche così rilevanti.”

Oltre duemila allori, 300 cespugli e 80 essenze arboree, caratterizzano il padiglione fieristico che ospita Futura Expo. Sette i partner dell’edizione 2025, molti ormai storici sostenitori della manifestazione. Tra loro Fondazione Una, come sottolinea il presidente Maurizio Zipponi:

“C’è un punto di contatto tra le nuove generazioni e ciò che è il cambiamento. Nel cambiamento non può perdersi il rapporto con i luoghi in cui le persone vivono, le città e il territorio. Ecco che la Fondazione Una mette in contatto le nuove generazioni su ciò che nel territorio avviene come governo del territorio con la sostenibilità nuove filiere economiche, nuove opportunità di lavoro di cui la fondazione UNA è a capo in una serie di progetti in Italia. Quindi Brescia è un luogo del futuro.”

Futura vuole essere anche un omaggio all’Expo giapponese di Osaka Kansai, non a caso – rivendicano gli organizzatori – è la prima Expo italiana ad aver ottenuto la certificazione Carbon Neutral.