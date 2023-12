Brescia: Castelletti, 'bene classifica qualità vita, su giustizia e cultura c'è da lavorare'

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - "La provincia di Brescia è andata particolarmente bene in quattro dei sei macro indicatori posizionandosi sempre entro i primi venti posti, fra i quali il non poco ostico Ambiente e Servizi in cui siamo 17esimi, mentre in Giustizia e Sicurezza e Cultura e Tem...

Milano, 4 dic. (Adnkronos) – "La provincia di Brescia è andata particolarmente bene in quattro dei sei macro indicatori posizionandosi sempre entro i primi venti posti, fra i quali il non poco ostico Ambiente e Servizi in cui siamo 17esimi, mentre in Giustizia e Sicurezza e Cultura e Tempo libero pare ci sia ancora strada da fare". Così la sindaca di Brescia, Laura Castelletti commenta il posizionamento della città nella classifica sulla qualità della vita pubblicata dal Sole24Ore, secondo la quale Brescia e la sua provincia hanno guadagnato sette posizioni rispetto allo scorso anno posizionandosi al 15esimo posto su 107

"Ogni anno -spiega la sindaca- queste classifiche multisettoriali ci restituiscono uno spaccato della nostra società. È una fotografia che può non raccontare tutto, ma ci aiuta a vedere meglio in quale direzione stiamo andando". Sul tema della sicurezza reale e percepita, ad esempio, "Brescia e provincia stanno lavorando da tempo in sinergia con le forze dell'ordine che, coordinate dalla prefettura, sono presenze costanti e attive su tutto il territorio. Fra l'altro, uno degli indicatori che più ci penalizza è quello relativo ai reati informatici, su cui l'azione della politica può ben poco e che certo proliferano là dove c'è maggiore ricchezza".

"Noi -prosegue- siamo decisi a proseguire spediti sulla strada della transizione ecologica e della valorizzazione del lascito di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023, convinti che siano due asset fondamentali per migliorare la qualità della vita di tutti noi. Proprio su questo ultimo parametro -conclude- sono fiduciosa che nella classifica del prossimo anno, che comprenderà i dati del '23 con Bergamo e Brescia capitale della cultura, compiremo un definitivo e stabile passo in avanti".