Brescia: corre 30 maratone in 30 giorni per difendere l'ambiente, Comune lo premia

Milano, 5 mag. (Adnkronos) – E' stato autore di un’eccezionale impresa sportiva: dal 28 gennaio scorso, ha corso 30 maratone in 30 giorni per sensibilizzare quante più persone possibile riguardo ai rischi dell’inquinamento ambientale e dell’uso indiscriminato della plastica. Si chiama Giancarlo Magli, ha 54 anni ed è nato a Brescia. Proprio il Comune di Brescia ha deciso di premiare il suo impegno consegnandogli una targa celebrativa.

Sposato e padre di due figlie, Magli è massoterapista, posturologo, personal trainer e podista per la StraLeno. La corsa è la sua passione, tanto che nella sua carriera sportiva ha portato a termine più di 80 maratone .

In questa impresa, è stato seguito da un medico, Giorgio Zanacchi, e dal fotografo Gabriele Vanoni. Ciascuna delle 30 maratone è cominciata all’alba al campo sportivo Gabre Gabric di Sanpolino, messo a disposizione dal comitato provinciale bresciano di Fidal. Dopo aver percorso qualche chilometro su pista, Magli si è poi diretto ogni volta verso il parco Canneto di via Cerca, ideale per incontrare altre persone che frequentano abitualmente lo spazio verde. L’iniziativa si è conclusa il 26 febbraio proprio al Parco delle Cave di Brescia, in occasione della manifestazione Cross del Parco delle Cave. In cantiere, l’atleta ha già un altro progetto: sei ore di corsa per dieci giorni consecutivi, sempre per sensibilizzare le persone riguardo all'importanza dell'ambiente.