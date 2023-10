Brescia: da eccellenze produttive a invenzioni e gastronomia nella guida 'Accade a Brescia'

Milano, 17 ott. (Adnkronos) – È stata presentata stamattina 'Accade a Brescia', l’innovativa guida promossa da Confindustria Brescia, insieme a Pleiadi, con l’obiettivo di svelare le eccellenze nascoste della provincia di Brescia. Trentasei pagine per raccontare un viaggio tra le eccellenze del territorio bresciano, proposte con uno sguardo nuovo e alla portata di tutti: si passa dalle origini storiche di Brescia alla gastronomia, passando per le eccellenze produttive e le migliori invenzioni del territorio.

Un’attenzione particolare è riservata inoltre alle curiosità poco note: tra le altre, il termovalorizzatore di Brescia riconosciuto nel 2006 come 'miglior impianto del mondo' dalla Columbia University di New York, il fatto che il più piccolo satellite mai lanciato nello spazio sia stato prodotto proprio a Brescia, la produzione, nel nostro territorio, di molti veicoli dei pompieri presenti nel mondo.

La direzione e ideazione della guida è a cura di Lucio Biondaro, i testi di Martina Giagio, illustrazioni e progetto grafico di Alessia Catania e Giorgia Merlin, la cura redazionale di Lara Pollato, mentre il coordinamento di Laura Galliera, Laura Abrami e Alessandra Ideo (Confindustria Brescia).

"Accade a Brescia fa seguito a una serie di pubblicazioni di Federmeccanica, la 'Guida galattica alle Stem' e la 'Guida delle Eccellenze della metalmeccanica in Italia', che si pongono come scopo di raccontare a studenti e studentesse queste tematiche -spiega Elisa Torchiani, vice presidente di Confindustria Brescia con delega al Capitale Umano-. La guida nasce in collegamento ad 'Eureka! Funziona!', progetto che mira a sviluppare, sin dalla scuola primaria, le attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica, che spesso fatica ancora ad essere rilevante nelle scelte dei nostri giovani. Sarà proprio in occasione della finale del concorso che verrà distribuita la nostra nuova guida e che sarà fruibile anche online. La guida offre un racconto tangibile del nostro saper fare, un racconto che desideriamo condividere con tutti, compresi i più giovani, dimostrando loro che l'ingegno, il duro lavoro e la dedizione possono trasformare idee in realtà conosciute in tutto il mondo. Questa guida è una testimonianza della nostra determinazione a educare, ispirare e condividere con orgoglio la ricchezza della nostra comunità".

La guida verrà distribuita in formato fisico nei prossimi mesi ai partecipanti del progetto “Eureka! Funziona!” e sarà presto online sul sito di Confindustria Brescia (www.confindustriabrescia.it) e di Federmeccanica (www.federmeccanica.it) Per gli istituti scolastici e i dirigenti interessati, è possibile contattare per tutte le informazioni l’area Education e Capitale Umano di Confindustria, scrivendo a education@confindustriabrescia.it .