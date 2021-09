Brescia, ferito alla testa a colpi di machete davanti al centro commerciale: grave 28enne

Un ragazzo di 28 anni è stato aggredito a Brescia vicino un centro commerciale. Proseguono le indagini per scoprire l’autore.

Un’aggressione è avvenuta a Brescia, in via Folonari, vicino il centro commerciale Freccia Rossa. Un ragazzo di 28 anni è stato colpito durante la mattinata di giovedì 16 settembre 2021.

Aggressione a Brescia, i dettagli della vicenda

Il ragazzo ha subito delle coltellate all’altezza di collo, testa e volto.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 9 sulle scale che portano al piazzale del centro commerciale che si trova a Brescia. La persona colpita è stata trovata in in un bagno di sangue con diverse ferite. La notizia è stata riportata da Brescia Today.

Aggressione a Brescia, come sta la persona ferita

La vittima dell’aggressione è stata trasportata presso l’ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente è arrivata la polizia che ha eseguito dei rilievi. L’aggressore avrebbe agito con un coltello o con un machete. Nel frattempo le forze dell’ordine sono alla ricerca del responsabile.

Aggressione a Brescia, è caccia all’autore

La persona ferita è stata trasferita in ospedale in codice giallo. Intanto il personale di pubblica sicurezza sta indagando per capire cosa sia accaduto. Indagini in corso per scoprire eventuali testimoni che avrebbero potuto notare qualche dettaglio importante, così da risalire all’autore del gesto.