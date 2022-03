Brescia: gip, 'Fontana riprovevole, da lui nessun atto di pietà per Carol Maltesi'**

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – "Fontana, oltre a colpire violentemente e ripetutamente la vittima, con un martello, le tagliava ferocemente la gola, in un momento in cui coltivava quantomeno il forte dubbio che ella ancora fosse in vita ('… quando però ho visto che muoveva una gamba, ho pensato che potesse soffrire e le ho tagliato la gola').

Che questo gesto – ossia lo sgozzamento – potesse essere concepito dallo stesso indagato come 'atto di pietà' appare davvero inverosimile, sicché la condotta pare caratterizzarsi quale eccedente rispetto alla normalità causale e tale da determinare sofferenze aggiuntive ed esprimere un atteggiamento interiore specialmente riprovevole". E' uno dei passaggi della convalida firmata dal gip di Brescia Angela Corvi nei confronti dell'uomo accusato dell'omicidio dell'ex compagna Carol Maltesi.