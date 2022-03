Un uomo di 55 anni è stato arrestato per tentato omicidio. Ha litigato con la ex fidanzata e le ha infilato le forbici nella gola.

Brescia, litiga con la ex fidanzata e le infila le forbici in gola: arrestato

Un uomo di 55 anni, al culmine di un violento litigio con la ex fidanzata, le ha conficcato un paio di forbici in gola, sfiorando la giugulare. La donna è rimasta in coma per due settimane a causa delle ferite riportate. L’ex fidanzato, poco dopo, si è presentato dai carabinieri, che lo hanno arrestato per tentato omicidio. Dopo sei mesi inizia il processo. L’imputato verrà chiamato tra una tentina di giorni, dopo aver passato cinque mesi in carcere e qualche settimana ai domiciliari.

In aula sarà presente anche la ex fidanzata.

Una tragedia sfiorata

La donna, 42enne di origini ucraine, è rimasta ferita nello scontro avvenuto nel suo negozio, a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, un paio di giorni dopo Ferragosto. La donna era rimasta esanime a terra, sanguinante, prima che arrivassero i soccorsi. L’ex fidanzato se ne è andato, per recarsi alla caserma dei carabinieri. La giugulare è stata evitata per pochissimi centimetri.

Il motivo della lite, l’ennesima tra i due, non è ancora chiaro.