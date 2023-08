A Borgo San Giacomo, a Brescia, un ragazzo è morto durante una cena, stroncato da un malore improvviso. Si ipotizza che il giovane possa essere stato ucciso da un infarto.

Brescia, malore durante una cena: ragazzo morto a 24 anni

La tragedia si è consumata mentre la vittima, un ragazzo di 24 anni, stava cenando insieme alla fidanzata. Durante la cena, infatti, il giovane ha avvertito un malore improvviso a seguito del quale ha perso i sensi in poco tempo.

La prematura scomparsa del 24enne, identificato come Simran Singh, ha profondamente sconvolto la comunità di Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia.

L’arrivo dei soccorsi e l’ipotesi dell’infarto

Nel momento in cui Singh è stato colto dal malore, la fidanzata ha immediatamente contattato i soccorsi che si sono subito recati sul posto. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimare il ragazzo, tuttavia, ogni sforzo si è infine rivelato vano e non è stato possibile far altro se non dichiarare il decesso della vittima sul posto. Si suppone che possa essere stato uccisa da un infarto.

Il 24enne, cittadino italiano di origini indiane, era impiegato presso un’officina meccanica. I suoi genitori risiedono a Borgo San Giacomo. Per anni, Singh aveva fatto parte della banda del paese.