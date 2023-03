Brescia: Palazzo Loggia si tinge di blu tra 2 e 3 aprile per giornata autismo

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale dell'Autismo, sancita dalle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, Palazzo Loggia, sede del Comune di Brescia, sarà illuminato di blu nella notte tra domenica 2 e sabato 3 aprile prossimi.

Il Comune di Brescia aderisce cosi a 'Light it up blue', campagna promossa a livello internazionale da Autism Speaks e sostenuta a livello locale da Autisminsieme, strumento di solidarietà e di cultura nato nel 2015 da Fobap Onlus, Anffas Brescia Onlus, Congrega della Carità Apostolica e Fondazione Dominique Franchi Onlus, insieme con CoGeSS Valle Sabbia, La Nuvola Onlus di Orzinuovi, Spazio Autismo Valle Camonica e CVL Lumezzane in Val Trompia, realtà che si occupano di autismo in provincia di Brescia.

L’iniziativa consentirà di accendere i riflettori sulle difficoltà terapeutiche e socioassistenziali legate a questo disturbo e promuovere la ricerca.