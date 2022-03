Brianza, incidente sul lavoro: un ferito e un morto. La vittima aveva 33 anni

L'ennesimo operaio vittima di un incidente sul lavoro: è morto un uomo di 33 anni in Brianza. Coinvolto anche un 26enne rimasto ferito.

Incidente sul lavoro in Brianza

Ennesima tragedia sul lavoro: un uomo di 33 anni è rimasto vittima di un incidente sul posto di lavoro, a causa del quale ha perso la vita.

È successo tutto in un cantiere in via delle Industrie a Biassono, in Brianza.

L’incidente si è verificato intorno alle due di questo pomeriggio, giovedì 10 marzo, quando il malcapitato è precipitato da un’impalcatura mentre stava facendo un lavoro di manutenzione ai tralicci. Con lui era presente anche un altro operaio, di 26 anni, che ha riportato solo una frattura al braccio.

Le dinamiche dell’incidente e i soccorsi

Il bilancio di questo ennesimo incidente conta un morto e un ferito in codizioni stabili, dato che il 26enne è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Desio.

Ancora da accertare le cause che hanno portato i due operai a precipitare dall’impalcatura.

I soccorsi sono arrivati tempestivamente dopo la caduta, ma una volta sul posto per l’uomo di 33 anni non c’è stato nulla da fare: ha riportato traumi multipli ed stato rinvenuto in arresto cardio circolatorio.

Nel sito sono giunti l’elisoccorso, un’automedica, due ambulanze, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Vigili urbani.