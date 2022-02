Brianza, terribile incidente sul lavoro: morto un operaio di 50 anni

Terribile incidente sul lavoro in Brianza: un operaio di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una piattaforma elevatrice.

Morto un uomo sul lavoro in Brianza

Ennesimo incidente sul lavoro che ancora una volta è costato la vita di un operaio.

Questa volta ha lasciarci è un uomo di 50 anni che lavorava in un cantienere a Lissone, in via Torricelli Evangelista, in Brianza.

Dopo il terribile incidente, l’operaio è stato portato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, versando in condizioni gravissime. Purtoppo sono stati inutili i tentativi di salvataggio, perché poche ore dopo è stato confermato il decesso, nella serata di giovedì 3 gennaio.

Le dinamiche dell’incidente e i soccorsi

Stando alle ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da una piattaforma elevatrice, anche se le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

La chiamata dei soccorsi è arrivata subito dopo la tragedia, intorno alle 17, e con i soccorsi sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia locale.

L’operaio è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio direttamente all’interno dell’area di cantiere. Poi è stato trasportato a sirene spiegate fino all’ospedale, con le manovre di rianimazione in corso, ma sfortunatamente non è stato sufficiente è ha perso conoscienza per sempre.