BrianzAcque: da Bei finanziamento di 55 mln per migliorare infrastrutture idriche (2)

(Adnkronos) – Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, afferma che “Siamo orgogliosi di poter offrire un Green Loan a supporto degli investimenti nel servizio idrico integrato di BrianzAcque, migliorando il benessere dei cittadini dei comuni di Monza e Brianza e della resilienza climatica.

È necessario agire ora con interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici a prevenzione di future calamità, con modalità verdi e rispettose delle risorse idriche del territorio.”

Enrico Boerci, Presidente e Ad di BrianzAcque, dichiara che: “Siamo felici e orgogliosi di fruire di finanziamenti utili per migliorare il servizio idrico della realtà locale. Questo nuovo prestito, di entità superiore rispetto al primo, certifica la fiducia riposta dalla Bei sulla progettualità di BrianzAcque per il territorio di Monza e Brianza e sull’impegno concreto dell’azienda, quale costruttrice di sostenibilità.

Siamo un’azienda pubblica, dinamica, fortemente patrimonializzata e impegnata in un percorso di crescita, che ci ha portati a incrementare le capacità di realizzare investimenti con ritorni positivi per la comunità e per l’ecosistema brianzolo attraverso opere e infrastrutture all’avanguardia e innovative. Tutto questo anche grazie alla stabilità della governance interna e alle ottime relazioni con i comuni soci e con l’Ato di Monza e della Brianza.”

Nel 2017 BrianzAcque aveva già concordato un’operazione economica con la BEI grazie al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (Feis) e, attraverso il progetto corrente, finanziato tramite lo Small-Medium Sized Utilities Programme Loan, potrà ulteriormente implementare nuove infrastrutture volte al miglioramento del servizio nella regione Lombarda.

Inoltre, Il progetto è in linea con la Water Sector Lending Orientation, ed è idoneo ai Sustainability Awareness Bonds (Sab) per il suo notevole contributo a controllo e prevenzione degli agenti inquinanti.