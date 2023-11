BrianzAcque festeggia 20 anni con 2 giorni di eventi

Monza, 14 nov. – (Adnkronos) – Svelati programma, contenuti ed ospiti de 'La sensibile magia dell’acqua', progetto-evento ideato e a cura dell’architetto Alessia Galimberti per i vent’anni di BrianzAcque che, il 14 e 15 dicembre prossimi, segnerà il momento clou dei festeggiamenti aperti lo scorso giugno e continuati in tutti questi mesi. Ad ospitare la kermesse, aperta al pubblico, saranno i saloni della Reggia di Monza debitamente allestiti e pronti ad animarsi per la due giorni di talk, installazioni e performance artistiche che avranno come obiettivo quello di fornire ispirazioni sul tema dell’acqua, bene comune ed universale, imprescindibile per la vita.

Il palinsesto prevede un susseguirsi di momenti di confronto tra istituzioni, mondo accademico, dell’imprenditoria e delle professioni con ospiti, personaggi dell’arte, dello sport, della politica, della moda, della musica e ‘addetti ai lavori’ che hanno storie da raccontare e condividere. "Fin da questa primavera abbiamo detto che 20 anni di futuro è qualcosa di più di uno slogan. E' il nostro modo di interpretare una storia che è sempre stata fatta di apertura all'innovazione, al confronto con mondi diversi e all'ascolto dei cittadini e degli amministratori" ha sottolineato Enrico Boerci, presidente e ad di BrianzAcque.

Per questo, ha aggiunto, "oggi, abbiamo mantenuto la promessa di qualche mese fa e lanciato un percorso multicanale e senza confini, come lo è l'acqua e come lo è sempre stata la nostra azienda. Un libro, un grande evento internazionale nella Reggia di tutti i brianzoli e tante altre sorprese che sveleremo nelle prossime settimane e il 14 e 15 dicembre. Perché questo 2023 non è un arrivo ma una partenza. Anzi, una accelerazione verso 20 anni di futuro al quadrato".

“Fornire ispirazioni sul tema della sostenibilità e sul legame tra acqua e cambiamenti climatici, oltre a rendere evidente la difficoltà di descrivere ‘che cosa sia stata’ e ‘che cosa sia l’acqua’ mostrando la variabilità di significati che ad essa vengono attribuiti, sono gli obiettivi di questo progetto-evento. Affronteremo tematiche apparentemente lontane dal mondo dell’acqua come: design, architettura, hospitality, moda, arte, sport e musica. L’unione, il confronto e la sinergia dei diversi settori con l’elemento acqua, porteranno riflessioni e considerazioni sul benessere umano” ha aggiunto Alessia Galimberti, art director e consigliere d’amministrazione di BrianzAcque.

Per la speciale occasione, le porte della Reggia si apriranno alla comunità in cui BrianzAcque è nata, è cresciuta e si è sviluppata fino ad entrare nel panel dei principali operatori dell’idrico e, proprio quest’anno, ad ottenere il premio Top Utility quale miglior azienda di servizi pubblici d’Italia.Tutti potranno seguire i talk live con un centinaio di relatori. Per iscriversi basta accedere tramite la piattaforma Eventbrite al link https://bit.ly/LaSensibileMagiaDellAcqua. Disponibilità fino ad esaurimento posti. Accesso alla registrazione consentito a partire da domani.

Il progetto ‘La sensibile magia dell’acqua’ si è tradotto anche in un libro firmato da Alessia Galimberti. Nel testo, voluto per sottolineare ed esaltare il rapporto di BrianzAcque con il territorio, sono raccolti i pensieri dei sindaci della Brianza. Un puzzle di riflessioni che fotografano l’importanza primaria della risorsa idrica. Il volume sarà disponibile online sul sito www.brianzacque.it: