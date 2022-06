Briatore dopo le polemiche: “Voglio aprire una pizzeria a Napoli”

Briatore, dopo le polemiche sul prezzo della pizza, confessa che vuole aprire una pizzeria a Napoli ed è in cerca di un locale adatto.

Dopo le polemiche che le sue dichiarazioni sul prezzo della pizza hanno scatenato, Flavio Briatore ha ammesso che vuole aprire una pizzeria a Napoli. L’imprenditore, stando alle sue parole, sta già cercando un locale.

Briatore vuole aprire una pizzeria a Napoli

“In quelle da 4-5 euro che ci mettono?“, si è chiesto Flavio Briatore in merito alla pizza. E’ con questa frase, e con altre dichiarazioni piuttosto discutibili, che l’imprenditore ha dato il via ad una polemica molto accesa. Qualche giorno fa, tramite i social, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci si è scagliato contro coloro che vendono la pizza a prezzi troppo bassi, riferendosi soprattutto ai locali del Sud. Ovviamente, l’ha fatto per tirare acqua al suo mulino.

Il suo Crazy Pizza di Milano, infatti, ha un listino da gioielleria. Dopo le polemiche, però, Flavio ha confessato che vuole aprire una pizzeria a Napoli.

Le dichiarazioni di Flavio Briatore

Ospite del programma radiofonico La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, Briatore ha dichiarato:

“Cerco di trovare una location, appena la trovo aprirò un Crazy Pizza a Napoli, città che amo”.

La sua intenzione, quindi, è aprire una pizzeria a Napoli. Visti i prezzi della città partenopea, la domanda sorge spontanea: è sicuro della sua scelta? Anche perché, in merito alla pizza napoletana, ci ha tenuto a sottolineare:

“Non mi piace, ha troppo contorno e lievito, a Salerno la fanno diversa, più sottile. Ormai la pizza è un prodotto mondiale, con Napoli non ha nulla a che fare”.

Briatore contro Gino Sorbillo e Francesco Borrelli

La polemica attorno alle dichiarazioni di Briatore ha visto scendere in campo anche Gino Sorbillo e Francesco Borrelli, che hanno manifestato offrendo pizza gratis. In merito a loro, Flavio ha tuonato:

“Si stanno facendo pubblicità”.

La battaglia sulla pizza andrà avanti per molto? Se Flavio vuole davvero aprire una pizzeria a Napoli gli conviene chiedere scusa e ammettere che la ‘Regina Margherita’ nata ai piedi del Vesuvio è unica e inimitabile.