Briatore e Gregoraci, il selfie insieme: riavvicinamento tra i due?

Flavio Briatore ha postato su Instagram un selfie in cui appare assieme a Elisabetta Gregoraci e già si parla di ritorno di fiamma

Flavio Briatore (71 anni) ha postato su Instagram un selfie di lui insieme alla sua ex Elisabetta Gregoraci (41). I due compaiono sorridenti, mentre mangiano a Capri. Subito è esploso il gossip riguardante un possibile riavvicinamento sentimentale tra i due. Cupido ha davvero fatto di nuovo breccia tra l’imprenditore e la showgirl? Che la coppia fosse rimasta unita anche dopo la fine del matrimonio lo sanno tutti.

È cosa nota, inoltre, che Flavio ed Elisabetta vivano uno a due passi dall’altra per amore di loro figlio, Nathan Falco. Ora, ovviamente, una foto non basta certo a parlare di amore ritrovato; l’immagine può essere letta semplicemente come una conferma di bene e di stima tra i due ex coniugi.

Briatore e Gregoraci insieme: è ritorno di fiamma?

l’estate, si sa, è tempo di vacanze, ma anche di ritorni di fiamma.

Insieme, tramite un selfie a Capri, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno dimostrato che la loro amicizia è più forte che mai. Al momento non è dato sapere il motivo di questo pranzo insieme (come capiamo dalla didascalia del post Instagram), ma una cosa è certa: l’amicizia tra il manager e la conduttrice televisiva è più salda che mai. I follower si domandano, tuttavia, cosa al momento Flavio provi per Elisabetta e viceversa.

Un’unica foto basta a dimostrare un ritorno di fiamma? Flavio ed Elisabetta appaiono seduti, alle loro spalle un bellissimo mare. I due sembrano sereni e felici.

Il matrimonio tra Briatore e Gregoraci

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono sposati il 14 giugno 2008. Nel 2010 i due sono diventati genitori di Nathan Falco. Sette anni dopo, la separazione. Come spiega Vanity Fair, nonostante il legame sentimentale fosse finito, i due hanno deciso di rimanere amici, per salvaguardare la serenità del figlio.

Numerosi i commenti di affetto riservati a Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci al post del manager. La foto è corredata dalla seguente didascalia: “Lunchtime in Capri with @elisabettagregoracireal”. A seguire il parere dei follower: “Fate sognare un Italia intera, siete due splendidi genitori il massimo che possa esistere, felici di vedervi insieme”; “Certi amori ti lasciano un’emozione per sempre”; ma anche: “Come mi piacerebbe che foste una coppia a tutti gli effetti, siete propio belli insieme e vedo ancora amore fra tutti e due”.