Flavio Briatore ha finito per scatenare una bufera a causa delle sue dichiarazioni a Cartabianca in merito ad alcuni lavori manuale.

Flavio Briatore: le frasi a Cartabianca

Flavio Briatore è stato travolto da una valanga di critiche a Cartabianca dove, tra le altre cose, ha affermato: “Tra 20 anni non ci saranno più falegnami o muratori o artigiani perché i figli li mandano all’università”. L’imprenditore è tornato a puntare il dito contro l’istruzione affermando anche che, nei giorni scorsi, si sarebbe recato in un laboratorio di falegnameria dove tutti i presenti avevano più di 50 anni.

“Io sono stato da un falegname l’altra settimana. Tutti i falegnami nello studio avevano più di 50 anni perché non avendo delle aziende che possono sopravvivere da sole, ai figli fanno fare altre cose tipo mandarli a scuola o all’università. Noi ci ritroveremo tra 20 anni che non ci saranno più falegnami, non ci saranno più muratori, non ci sarà più gente che fa i controsoffitti”. La conduttrice di Cartabianca, Bianca Berlinguer, ha risposto: “Ma perché il figlio di un muratore deve essere costretto a fare il lavoro del padre? È un ragionamento che non comprendo”.

In passato Briatore ha fatto discutere per aver affermato che non avrebbe lasciato che suo figlio, Nathan Falco, frequentasse l’università.