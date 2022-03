Bricherasio, trattore si ribalta e travolge il conducente: morto un uomo di 63 anni

Un uomo ha perso la vita dopo essersi ribaltato mentre era a bordo del suo trattore a Bricherasio: aveva 63 anni.

Tragedia a Bricherasio, comune in provincia di Torino, dove nel pomeriggio di mercoledì 16 marzo 2022 si è verificato un incidente stradale in cui è morto un uomo di 63 anni: il suo trattore si è ribaltato e per lui non c’è stato nulla da fare.

Bricherasio, trattore si ribalta: un morto

I fatti si sono verificati nel pomeriggio presso strada Cuccia. Secondo quanto ricostruito, Bruno Buffa (questo il nome della vittima) si trovava a bordo di un trattore su un terreno di sua proprietà nella zona quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è ribaltato in un tratto molto ripido. Il mezzo ha dunque travolto lo stesso conducente che ne è rimasto schiacciato.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco di Pinerolo e Luserna San Giovanni che, giunti sul posto, hanno estratto il corpo dell’uomo da sotto il veicolo per poi affidarlo ai sanitari del 118 arrivati tramite elisoccorso.

Purtroppo costoro non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Bruno: troppo gravi le ferite riportate durante la caduta e lo schiacciamento, che si sono rivelate fatali e non gli hanno lasciato scampo.

Indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della stazione di Torre Pellice che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a capire le circostanze in cui il mezzo agricolo si è ribaltato.