Ruby Barker, protagonista della serie tv Bridgerton, si è scagliata contro Netflix e la produzione. L’attrice ha lanciato accuse ben precise, in primis che non è stata protetta durante le riprese.

Bridgerton: Ruby Barker contro Netflix e la produzione

Durante The LOAF Podcast, Rudy Barker ha parlato della sua avventura nella serie tv Bridgerton di Shonda Rhimes, dove ha vestito i panni di Marina Thompson per due stagioni. L’attrice si è scagliata contro Netflix e la produzione perché, a suo dire, non l’hanno protetta abbastanza durante le riprese. Ha dichiarato:

“Le difficoltà sono aumentate con l’approccio di questo personaggio così complesso”.

Le accuse di Ruby Barker di Bridgerton

L’attrice ha ammesso di aver avuto due crisi psicotiche durante le riprese. I problemi sono iniziati già nella prima settimana e sono proseguiti fino al suo ricovero in ospedale. Anche in questa occasione, però, “nessuno da Netflix o da Shondaland si è fatto vivo per sapere se stessi bene“. Ha proseguito:

“È come se qualcuno avesse voluto nascondere il fatto che stessi male. Durante le riprese, stavo peggiorando. Era un posto davvero tormentato per me perché il mio personaggio era molto emarginato, molto isolato, da sola in circostanze terribili. E nessuno mi ha contattato, neanche una mail per chiedermi se stessi bene o se avrei potuto beneficiare di cure o di supporto”.

Bridgerton: Ruby Barker delusa da Netflix e la produzione

La bella Marina di Bridgerton ha concluso: