Bridget Jones è tornata. Zellweger: siamo tutte cambiate insieme a lei

Roma, 14 feb. (askanews) – E’ arrivato in anteprima in alcune sale solo il giorno di San Valentino ma uscirà in tutti i cinema italiani il 27 febbraio “Bridget Jones – Un amore di ragazzo”. L’ultimo capitolo della romantica saga interpretata da Renée Zellweger, diretto da Michael Morris, ci mostra una Bridget madre single, dopo che Mark (Colin Firth) è stato ucciso in una missione umanitaria in Sudan. La sua vita è sempre un po’ pasticciata, e ora deve crescere due figli, elaborare un lutto, e non ha tempo per l’amore. Fin quando non incontra per caso un ragazzetto prestante, interpretato da Leo Woodall, e l’insegnante dei suoi figli, interpretato da Chiwetel Ejiofor.

“Io credo che nel corso degli anni tutte noi abbiamo attraversato situazioni simili a quelle di Bridget. La società, il modo in cui le donne vengono raccontate, quello che chiedono in termini di rispetto e considerazione sono cambiati. In questo film la troviamo in un momento in cui affronta cose più serie. Alla nostra età tutte più o meno abbiamo avuto a che fare con la tristezza e la perdita, e lei deve far fronte ad un momento più complicato. Tutte noi ci possiamo rispecchiare”.

E alla domanda cosa rappresenti Bridget per lei Renée ha risposto: “Dal momento in cui ho incontrato Bridget Jones, leggendo i libri ho pensato: lei ti toglie l’ansia, ridi con lei di cose in cui ti riconosci, capisci quanto sia sciocco essere preoccupati per tutto. Capisci che ci sono cose che succedono a tutte, che non c’è bisogno di controllare il caos. Secondo me tutto questo è meraviglioso e assolutamente liberatorio”.